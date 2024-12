F1: Zak Brown quer a McLaren mais “corajosa”, para lutar pelos dois títulos

A McLaren está a assumir riscos ousados com o design do seu carro de 2025, uma vez que tem como objetivo repetir o título de construtores e ajudar a conquistar o título de pilotos, após a sua primeira vitória no campeonato de construtores em 26 anos. Apesar de uma forte temporada de 2024, em que Lando Norris e Oscar Piastri tiveram desempenhos consistentes, a equipa tem agora também como objetivo o campeonato de pilotos.

O diretor-executivo Zak Brown salientou uma mudança de mentalidade para uma abordagem mais agressiva e ambiciosa. Em vez de fazer pequenos ajustes, a McLaren está a ultrapassar os limites com conceitos de design de “risco corajoso ”. Brown destacou a necessidade de superar concorrentes como Red Bull, Ferrari e Mercedes, que continuam sendo fortes ameaças.

O sucesso da McLaren em 2024 criou confiança, mas Brown reconhece o desafio que tem pela frente, esperando uma dura batalha entre quatro equipas em 2025. A equipa está agora concentrada em vencer os dois campeonatos, acreditando que os seus dois pilotos têm o potencial para competir ao mais alto nível.

“Vamos entrar no próximo ano com força total”, disse Brown. “Penso que temos agora uma mentalidade diferente em termos da confiança e da coragem. A equipa está preparada para o assumir no desenvolvimento do carro do próximo ano. A equipa não quer dizer: ‘vamos só fazer uns ajustes aqui e ali. O carro é bastante bom. Temos algumas coisas no carro do próximo ano que são do tipo ‘risco corajoso’. Penso que só se chega à frente se se tentar bater toda a gente, ao contrário da mentalidade que tínhamos quando começámos este ano, que era do tipo “vamos ser tão bons como eles”. A mudança de mentalidade é agora: ‘vamos ganhar a toda a gente’.

Temos de os desenvolver mais do que eles, de que ser mais rápidos do que eles e de os ultrapassar em termos de estratégia – ao contrário desta mentalidade de “não cometer erros”. Isso não é suficientemente competitivo. Comercialmente, estamos agora muito fortes e temos dois grandes pilotos. Isso é uma força enorme.

Mas a concorrência é muito boa. A Mercedes está mesmo ali, e os Ferraris e os Red Bulls também, certo? Quando sentimos que eles estão a começar a perder um pouco, eles arrasam. Por isso, acho que temos quatro equipas no próximo ano, e qualquer uma delas pode ganhar os dois campeonatos.”

“Acho que estaremos muito mais preparados no próximo ano, porque chegámos a este ano a pensar que nem num milhão de anos iríamos estar onde estamos”, disse ele. “Quase não estávamos mentalmente preparados. Não estávamos despreparados, mas simplesmente não entrámos com a mentalidade que temos agora. Acho que vamos entrar no próximo ano sabendo o quão difícil vai ser, mas querendo ganhar o campeonato do mundo de pilotos e de construtores. Este ano era: ‘vamos ficar entre os três primeiros e ver se conseguimos a primeira vitória para o Lando’. Já passámos essa fase. Agora temos dois pilotos que podem competir pelo campeonato do mundo e vamos tentar ganhar os dois.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA