F1, Zak Brown: “Quando o teto orçamental entrar em vigor, cinco equipas vão esgotá-lo”

O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, diz que metade da grelha de Fórmula 1 vai esgotar o teto orçamental quando este entrar em vigor no ano de 2021.

Em 2021, as regulamentações mudam, e o teto orçamental do que as equipas podem gastar é de 175$ milhões de dólares.

Equipas como a Renault e a Racing Point acharam que este número era muito elevado, mas Brown diz que percebe que a Fórmula 1 tinha de comprometer pelas dez equipas.

“Gostaria de ter visto o teto orçamental com o primeiro valor proposto, mas percebo que existem dez equipas juntas e tiveram de comprometer. Mas, é um bom primeiro passo. E quando este teto orçamental entrar em vigor, acho que teremos cinco equipas a esgotá-lo.”