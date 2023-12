F1: Zak Brown preocupado com aliança Red Bull / AlphaTauri | AutoSport

Não é segredo para ninguém que a Red Bull e a AlphaTauri têm uma ligação próxima. Ambas as equipas pertencem ao mundo Red Bull, e a AlphaTauri foi pensada como incubadora de talentos para a Red Bull. Com a mais recente expansão da equipa para o Reino Unido, Zak Brown vê com desconfiança a aliança entre as duas equipas.

Brown quer ver alguma clarificação para evitar que a Red Bull ou a AlphaTauri seja demasiado beneficiada:

“Sabemos que ultrapassámos os outros na corrida de desenvolvimento e sabemos que reduzimos a diferença para a Red Bull, mas o que nenhum de nós sabe é: a Red Bull parou e nós apanhámo-la, ou eles ainda estavam a desenvolver? Além disso, estamos muito preocupados com a aliança entre a AlphaTauri e a Red Bull. Penso que isso é algo que precisa de ser abordado no futuro. Por isso, ainda acho que o desporto tem um caminho a percorrer para garantir que todos são verdadeiramente independentes.”

“São duas equipas com propriedade comum, o que não acontece noutros desportos”, continuou Brown. “Poderia beneficiar a Red Bull de muitas maneiras diferentes. Há uma razão para estarem a transferir muitos dos seus funcionários de Itália. Como Helmut [Marko] disse, eles vão fazer absolutamente tudo o que puderem para beneficiar da existência de duas equipas. Percebo isso, porque é o que dizem as regras. Mas penso que temos de analisar a governação do desporto em torno das alianças técnicas.”

Componentes como a unidade motriz, suspensão e caixa de velocidades, podem ser partilhadas e por isso a Alpha Tauri recebe esses componentes da Red Bull. A F1 vive de dados e quantos mais dados forem recolhidos sobre esses componentes, mais certeiro pode ser o desenvolvimento. E os benefícios que a Alpha Tauri encontrou nas últimas corridas do ano podem influenciar o desenvolvimento da Red Bull. É por isso que Brown que clarificar este tipo de aliança