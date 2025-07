F1: Zak Brown prefere que Max Verstappen se mantenha na Red Bull

“Acho que a Mercedes é uma equipa em ascensão”, disse Brown de 53 anos ao podcast The Sports Agents. “A Red Bull enfrenta desafios neste momento, mas isso não significa que não os possa superar. Mas é bastante desconfortável pensar no Max numa Mercedes, porque ele é fantástico. Por isso, acho que prefiro que ele fique onde está. Acho que seria um desastre para a Red Bull se perdesse o Max.”

Embora reconheça a Mercedes como uma força em ascensão — especialmente com as mudanças regulamentares de 2026 a aproximarem-se — Brown expressou preocupação com a vantagem que eles poderiam ganhar se Verstappen se juntasse a eles. Ele disse que preferiria que Verstappen permanecesse na Red Bull, chamando isso de um potencial “desastre” para a equipa se o perdessem.

O CEO da McLaren, Zak Brown, comentou sobre as crescentes especulações de que Max Verstappen poderia deixar a Red Bull para ir para a Mercedes, admitindo que a ideia de Verstappen numa Mercedes é «desconfortável» devido ao talento excecional do piloto neerlandês. Brown acredita que Verstappen está atualmente a carregar a Red Bull e, sem ele, a equipa ficaria atrás da Racing Bulls na classificação.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros