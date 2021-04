F1, Zak Brown: “Poderemos perder uma ou duas corridas em 2021”

O calendário de 2021 da F1 é ambicioso com 23 corridas agendadas, a época mais longa de sempre. Mas Zak Brown acredita que algumas corridas poderão não avançar por causa da pandemia:

“Pensamos que vai haver um impacto, o calendário já foi alterado uma vez”, disse Brown no Grande Prémio do Bahrein. “Penso que o desporto fez um trabalho fantástico ao conseguir 17 corridas em meio ano. É fantástico que tenhamos começado em Março. Penso que vamos perder uma ou duas corridas. Não há muito tempo, como todos sabem, o calendário [Fórmula 1] era de 15, 16, 17 ou 18 corridas, por isso penso que se conseguirmos participar em 20 corridas ao longo de uma época normal do calendário, será um calendário de Fórmula 1 muito completo. Penso que só temos de ver como as coisas ao longo do ano e ver quais os países que podem ou não ser afetados. Estou confiante de que vamos conseguir em 20 corridas ao longo de um período de Março a Dezembro”.