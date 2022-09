F1, Zak Brown: Otmar Szafnauer “parece um pouco tonto” depois das críticas a Piastri | AutoSport

Após a decisão da Comissão de Reconhecimento de Contratos (CRC) da FIA, que reconheceu como único contrato válido de Oscar Piastri para 2023 o da McLaren, Zak Brown afirmou que o responsável da Alpine, Otmar Szafnauer foi precipitado nas suas palavras e críticas ao piloto australiano.

Até ser conhecida a decisão da CRC, Szafnauer insistiu que a Alpine tinha um contrato válido com Piastri para 2023 e deu, em algumas declarações à imprensa, o exemplo da sua antiga equipa a BAR-Honda sobre a Williams na disputa pelos serviços de Jenson Button. Teve ainda palavras duras para Piastri, dizendo que desejava que o piloto “tivesse um pouco mais de integridade”.

“Foi [uma situação] muito ‘ruidosa’, mas na realidade não comentamos. Acho que foi melhor deixar as coisas correrem e dar um pouco de cor depois”, disse o CEO da McLaren à NBC. “Se ouvirmos todos os comentários de Otmar [Szafnauer], dizia que estavam confiantes sobre a decisão da CRC, e agora acho que parece um pouco tonto. É por isso que é melhor manter a boca fechada, e podemos falar sobre isso depois do facto, quando houver algo de concreto a dizer”.

Brown salientou que estava satisfeito com a abordagem da sua estrutura na preparação da audiência da CRC e que o silêncio sobre o caso foi propositado e que a razão iria estar do seu lado.