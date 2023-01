F1, Zak Brown: “Oscar Piastri é determinado, focado e maduro” | AutoSport

Zak Brown ainda não terá convivido muito com Oscar Piastri, mas as primeiras impressões são boas. O chefe da McLaren ficou impressionado com a maturidade e a postura do jovem australiano.

A ida de Piastri para a McLaren ficou marcada pela polémica com a Alpine, com a equipa francesa a não poupar nas palavras. No entanto, Piastri revelou-se frio o suficiente para não entrar nessa guerra o que impressionou o seu novo chefe:

“Muito concentrado, muito maduro, determinado, não parece ter muitos altos e baixos nas suas emoções”, disse Brown ao Speedcafe sobre a sua nova estrela. “E eu vi muito disso durante a agitação do verão. Ele tem 21 anos e tinha uma grande marca a ameaçar com uma ida a tribunal. É preciso ser um personagem bastante duro para não ficar abalado por isso, ele manteve-se focado, e penso que vai provar o seu valor em pista. Ele não entrou numa guerra de palavras, apesar de Otmar [Szafnauer] ter dito algumas coisas muito desagradáveis e incorretas. Oscar não respondeu a isso”, acrescentou o chefe da McLaren. “Por isso, o que vejo é um jovem de 21 anos muito concentrado, determinado e maduro. É isso que vejo fora do carro, e no carro, vemos a mesma coisa além de ser muito rápido”.