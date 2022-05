F1, Zak Brown: “O que me impressiona são os poucos erros de Lando Norris” | AutoSport

Lando Norris tem recebido rasgados elogios nos últimos tempos. O piloto da McLaren está a começar o ano em grande e o pódio em Imola é a prova da qualidade das exibições. Depois dos elogios de Helmut Marko, Zak Brown também elogiou o seu piloto.

Helmut Marko disse que Lando Norris é provavelmente o único ao nível de Max Verstappen, referindo que “o único piloto que vejo com o mesmo talento que Max, e na mesma liga, é Lando Norris, mas ele não tem o melhor equipamento neste momento”. Do seu lado, Zak Brown enalteceu a regularidade do seu piloto:

“Ele é, na minha opinião, tão bom como qualquer outro na F1. Inacreditavelmente rápido. Mas… há muitos pilotos rápidos em F1. A parte que mais me impressiona com o Lando é que comete poucos erros e os seus erros são pequenos, um limite de pista, um pneu bloqueado; não o vemos muitas vezes colocar o carro nas proteções da pista, ou ir largo numa curva sob pressão e cometer um erro”.