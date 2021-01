F1, Zak Brown: “O Norris vai crescer muito com o Ricciardo”

O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, elogiou o rendimento de Lando Norris. O piloto britânico estreou-se na Fórmula 1 em 2019 e vai agora para a terceira temporada na equipa britânica.

Depois de conquistar o seu primeiro pódio em 2020, no Grande Prémio da Áustria, Lando Norris terminou a temporada na oitava posição, ficando apenas oito pontos atrás de Carlos Sainz. Para Brown, Norris “tem vindo a fazer um excelente trabalho. Este ano ele mostrou maturidade, não fazendo erros de estreante”.

“Ele demonstrou que consegue ser mais agressivo, em comparação com o ano passado. Ele e o Carlos [Sainz] foram muito eficientes na qualificação, e estiveram quase sempre nos pontos. Em termos de pontos, o Norris esteve muito melhor do que no ano passado, na luta com o Carlos”, afirmou Brown.

Para 2021, a McLaren tem um novo piloto em Daniel Ricciardo. Para Brown, “agora é o tempo dele [Norris] deixar de ser um estreante. Este é o seu terceiro ano e o Daniel é um piloto com muita experiência, mas acho que eles vão lutar muito e sei que o Lando vai continuar a crescer com um colega de equipa como o Daniel”.