F1, Zak Brown: “O Carlos Sainz fez um excelente trabalho e superou as expetativas”

Carlos Sainz esteve duas temporada a correr pela McLaren. Em dois anos, Sainz terminou no sexto lugar do Campeonato de Pilotos, mas em 2020, o espanhol e Lando Norris carregaram a equipa até à terceira posição do Campeonato de Construtores.

Para o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, em declarações ao f1.com, o “Carlos fez um excelente trabalho. Não teríamos assinado com ele se não soubéssemos que ele era um excelente piloto. Acho que posso dizer que superou as nossa expetativas”.

Sainz conquistou pódios pela primeira vez na sua carreira na Fórmula 1, com um terceiro lugar no Grande Prémio do Brasil de 2019 e um segundo lugar no Grande Prémio de Itália em 2020. O espanhol segue agora para a Ferrari, para competir ao lado de Charles Leclerc em 2021.