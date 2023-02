F1, Zak Brown: “O alinhamento de pilotos deste ano é entusiasmante” | AutoSport

Zak Brown é o timoneiro da operação McLaren e falou na apresentação do novo MCL60. Entusiasmado pela sua nova dupla de pilotos, Brown mostrou-se entusiasmando com o seu alinhamento e com a época que a equipa tem pela frente.

Realçando que a equipa está numa fase de transição, com o final das obras de reestruturação do MCL com a entrada em cena do novo túnel de vento e do novo simulador de corridas, Brown mantém a confiança na sua equipa, nos seus pilotos e referiu que a equipa vai ter várias iniciativas para festejar os 60 da McLaren:

“Temos o prazer de lançar a nossa equipa de Fórmula 1 para 2023 com Lando [Norris] e Oscar [Piastri] ao volante, quando celebramos os 60 anos da McLaren Racing. O alinhamento de pilotos deste ano é extremamente entusiasmante, uma vez que o Lando, um piloto inteligente, confiante e com excelente ritmo, acompanhado por um dos maiores talentos do desporto motorizado, o Oscar.

“2022 foi uma época desafiante no nosso esforço contínuo de levar a equipa para a frente da grelha. Aprendemos muito e isso foi levado para o desenvolvimento do carro, uma vez que toda a equipa trabalha arduamente para se preparar para mais um ano. Sob a orientação do Andrea Stella, que se mudou para a posição de Team Principal em dezembro de 2022, temos uma excelente equipa e podemos esperar ver a nossa jovem dupla de pilotos continuar a fazer crescer a sua parceria durante a próxima época.”

“Ser uma das equipas mais antigas da grelha de Fórmula 1 e marcar o nosso 60º aniversário como equipa de corrida é uma excelente conquista. Temos uma riqueza de história que remonta a quando Bruce McLaren formou a McLaren Racing pela primeira vez em 1963, portanto, é apropriado honrarmos as últimas seis décadas através do nome do nosso concorrente de 2023, o MCL60. Este é o início de várias comemorações de aniversário que serão exibidas ao longo do ano. Estamos agora ansiosos por voltar a estar no caminho certo no Bahrein. Será óptimo ver o MCL60 em ação antes da época de 2023. Vamos às corridas”!