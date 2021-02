F1, Zak Brown: ” “Num mundo ideal estaríamos na Fórmula 1, IndyCar e nos Sportscar”

Zak Brown quer a McLaren em vários campeonatos, apesar de não perder o foco na F1, que continua a ser o pilar central da equipa.

Zak Brown confirmou que apesar da aposta noutros campeonatos como a IndyCar Series, ou até a Fórmula E, onde tem agora lugar reservado, a McLaren olha para a F1 como a principal categoria onde quer ter sucesso:

“A Fórmula 1 é a atividade mais importante para a McLaren. Em geral, o foco está sempre na Fórmula 1”, disse ele. “Acrescentámos a IndyCar com sucesso ao nosso programa, e isso é para cobrir o mercado norte-americano para os nossos parceiros. E conseguimos trazer o nosso patrocinador principal, a Arrow Electronics, da nossa equipa da IndyCar, para se juntar a nós na Fórmula 1.

Além da Fórmula E, Brown também revelou anteriormente que existe interesse em juntar-se ao mundo do WEC .

“É algo para o qual estamos a olhar”, disse ele à RACER. “Penso que num mundo ideal, esse seria o nosso portfólio de desporto automóvel: Fórmula 1, IndyCar e Sportscar. Todos eles servem propósitos diferentes e são todos complementares uns dos outros.

“Estamos interessados no WEC mas tem de ser o momento certo, no lugar certo e com os recursos certos. Ainda é cedo para falar disso, enquanto o projeto estiver ainda a ser revisto. Queremos ter a certeza de continuar a investir tudo o que temos na nossa equipa de Fórmula 1 antes de assumirmos quaisquer esforços incrementais”.