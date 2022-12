F1, Zak Brown: “Norris está cada vez melhor e Piastri vai ser sensacional” | AutoSport

A McLaren encarará 2023 com uma dupla de pilotos muito jovem, mas muito promissora. Lando Norris é já uma certeza do panorama da F1, com quatro épocas sempre a melhorar. Já Oscar Piastri vai estrear-se na F1, mas todos esperam muito dele.

Zak Brown tem sido ambicioso na escolha das suas duplas para a McLaren e em 2023 terá aquela que é a sua dupla mais ambiciosa. Norris e Piastri têm pouca experiência, mas muito talento e é aí que Brown aposta. O CEO da McLaren elogiou Norris, que conseguiu mais uma excelente temporada:

“Ele está a ficar cada vez melhor. Faz umas voltas de qualificação incríveis, acho que ele não recebe crédito suficiente pelo quão fantástico ele pode ser quando é altura de definir um tempo de volta. Estamos no TL3 e depois ‘bang’ lá vem, na qualificação quando ele precisa um tempo para a Q3, e exclamamos ‘uau’ de onde é que isso veio? Ele faz isso frequentemente. Ele comete muito poucos erros, raramente comete um grande erro. Se eu olhar para quando ele começou contra agora, ele tem um nível de confiança muito elevado, mas não arrogância e está bem integrado com a equipa e o carro de corrida. Se eu olhar para a primeira temporada até agora, a sua capacidade de corrida é exponencialmente melhor”, revelou Brown.

Quanto a Piastri a expetativa é elevada:

“Pensamos que Oscar vai ser um piloto sensacional, se olharmos para a sua carreira até agora, ele ganhou muitos campeonatos no seu primeiro ano, o que nos diz sempre que um piloto é especial. Ele tem uma grande abordagem mental ao desporto. Agora que sentimos que Lando tem muita experiência, temos uma grande mistura de experiência na juventude. Estamos aqui muito entusiasmados com o potencial da nossa dupla de pilotos, de Lando e Oscar para o futuro”.