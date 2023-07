F1, Zak Brown ‘nas nuvens’ com a McLaren: “estamos de volta ao ‘jogo’…” | AutoSport

Zak Brown anda extasiado de contentamento com a sua McLaren e já diz que esta está “de volta ao jogo” depois de estar “em lado nenhum” no início da época. No Grande Prémio da Grã-Bretanha, a equipa garantiu o primeiro pódio da equipa na campanha de 2023.

Depois de uma pré-temporada desafiante com o MCL60, isso deixou a equipa de Woking – nas palavras de Brown – “em lado nenhum” nas duas primeiras corridas, com apenas alguns pontos obtidos nas seis rondas seguintes.

No entanto, após uma reestruturação que viu James Key deixar o cargo de Diretor Técnico e o novo chefe de equipa Andrea Stella implementar a sua própria estratégia, todas as atenções se viraram para um grande pacote de atualizações que a McLaren tinha planeado para a Áustria.

Lando Norris impressionou ao qualificar-se em quarto lugar, ficou em terceiro no Sprint Shootout e, finalmente, terminou em quarto no Grande Prémio, e embora ainda houvesse dúvidas sobre o quanto isso se devia às características da pista, essa questão foi refutada em Silverstone, onde ambos os McLaren tinham os desenvolvimentos à sua disposição, abrindo caminho para que Norris e Oscar Piastri se qualificassem em segundo e terceiro, e terminassem em segundo e quarto – o australiano perdeu um lugar devido ao Safety Car.

Falando à Sky Sports F1 sobre o progresso da McLaren após a corrida, Brown disse: “Dada a forma como começámos o ano no Bahrein e na Arábia Saudita, onde não estávamos em lado nenhum, estar no pódio, liderar a corrida e estar lá em ritmo puro, com dois carros lá…

Brown acrescentou que sente que o líder do campeonato, Max Verstappen, está “a ficar cada vez mais à frente” à medida que a época se desenvolve mas espera mais “corridas fantásticas” nos próximos eventos.

“Acho que isso mostra o quão saudável é o desporto, o quão grande é a competição, que estamos agora a chegar a cada fim de semana e há alguém na frente que não esperávamos, alguém na parte de trás que não esperávamos”, comentou.

Quanto ao facto de a McLaren ser agora “a segunda melhor” em relação à Red Bull, Brown disse: “Não, acho que é um pouco cedo para ser tão ousado. Mas acho que agora estamos de volta ao jogo. Tenho a certeza de que as pistas se adequam a carros diferentes de formas diferentes, além de que todos continuam a fazer atualizações, por isso é possível ver quando se trabalha arduamente e funciona, o salto em frente que se pode dar.

Tanto quanto sabemos, outros podem fazer o mesmo na corrida seguinte, por isso temos de continuar a esforçar-nos”.

Brown também reservou elogios aos esforços de Stella que transformou o departamento técnico da McLaren antes de algumas contratações de grande nome – como Rob Marshall da Red Bull – chegarem para reforçar o departamento: “Ele é incrível”, disse Brown sobre Stella. “A maneira como ele herdou o que tínhamos no início do ano, reconheceu os desafios que tínhamos, fez uma reestruturação técnica, promoveu pessoas de dentro.

“Fizemos algumas grandes contratações que estão a entrar, mas ainda não entraram, por isso este ainda é o trabalho de todos os homens e mulheres sob a liderança de Andrea. Peter Prodromou no departamento de aerodinâmica, Neil Houldey [Diretor Técnico Adjunto, Engenharia e Design], Andrea, Piers Thynne [Diretor de Operações] na fábrica – todos fizeram um trabalho fantástico”.

FOTO Martin Trenkler