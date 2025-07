F1: Zak Brown não ficou surpreendido com a saída de Christian Horner

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse que não ficou surpreendido com a saída de Christian Horner da Red Bull, embora o momento o tenha apanhado de surpresa. Após mais de 20 anos no comando, Horner deixou a equipa poucos dias após o Grande Prémio da Grã-Bretanha, após anos de turbulência interna, incluindo uma investigação sobre conduta inadequada, confrontos públicos, saídas de funcionários e dificuldades nas pistas.

Brown salientou o «drama» persistente dentro da Red Bull e sugeriu que as coisas podem ter piorado. Embora reconheça o sucesso passado de Horner, Brown não tem certeza do que o futuro reserva para ele, embora espere que Horner permaneça no automobilismo.

Ao discutir se a saída de Horner foi uma surpresa, Brown disse à TSN: “Talvez o momento, mas não o resultado. Acho que houve muito drama nos últimos dois anos, e não parece que esse drama tenha acalmado. Talvez esteja a começar a piorar, por isso não me surpreende em pleno meio da temporada, mas estamos concentrados no nosso campeonato. Eles ainda têm o Max a bater à porta, por isso temos de prestar atenção a isso. Mas sim, tiveram um enorme sucesso [com Horner].»

“Penso que, dada a sua idade e o seu historial no automobilismo, ficaria surpreendido se ele não aparecesse em algum lugar no automobilismo», acrescentou Brown. “Mas não conheço os seus outros interesses, se ele quer gerir uma equipa de futebol ou algo do género. Então, vamos ver.”