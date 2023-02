F1, Zak Brown: “Não estou surpreendido de que alguns concorrentes tenham visão curta” | AutoSport

A potencial entrada da Andretti na F1 continua a dar que falar e Zak Brown não vê motivos para que a equipa americana não entre na F1 e considera que a concorrência não tem a visão necessária neste assunto.

Brown tem uma ligação próxima com a Andretti e desde o início apoiou a entrada da equipa americana na F1, sendo dos poucos chefes de equipa a fazê-lo, com a grande maioria a torcer o nariz a essa possibilidade. Brown é muito conciso neste tema e diz que não vê razão para que a entrada da Andretti não se concretize:

“A nossa opinião geral é que enquanto uma equipa adicionar ao desporto, quer seja uma 11ª equipa e/ou uma 12ª equipa, e puder ajudar a tornar o bolo maior, a promover uma maior consciencialização do desporto, todos nós recebemos mais patrocinadores, recebemos mais acordos com os media, e eles pagam uma taxa justa, que todos os desportos têm, então não vejo razão para não aderirem”, disse Brown à Motorsport.com. “Cabe em última análise à FIA e à Fórmula 1 determinar se eles cumprem todos os requisitos. Mas assumindo que o fazem, então são muito bem-vindos. Infelizmente, não me surpreende que alguns dos nossos concorrentes tenham visão curta neste aspeto”.