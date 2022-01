F1, Zak Brown: “Não concordo com os que pensam que o desporto esta corrompido” | AutoSport

É um tema que irá ser frequentemente referido enquanto a nova época não começar (e mesmo duranta a época). As decisões tomadas em Abu Dhabi pelos comissários da FIA e pela direção de corrida continuam a dar que falar, mas Zal Brown, CEO da McLaren, não considera que a decisão tenha sido tomada com outros fins e que o desporto está corrompido:

“Não creio que tenha sido uma decisão maliciosa. Não concordo com aqueles que pensam que o desporto está corrompido”, disse ele, citado por Motorsport-Total.com. “Poderia ter tomado uma decisão diferente? Sim, provavelmente. Mas eu quero esperar e ver o que diz a FIA. AFIA tem de explicar o que aconteceu, como aconteceu e porque aconteceu”, mas o americano acredita que a situação vai acabar quando a época de 2022 começar.

“Como com todas as controvérsias no desporto, as feridas começam a sarar assim que a próxima época começa”, disse. E assim o que aconteceu em Abu Dhabi tornar-se-á então verdadeiramente “uma coisa do passado, mesmo que não se esqueça”, com Brown a compará-lo a um veredicto de arbitragem noutros desportos em que “às vezes têm razão e às vezes não têm”.