F1, Zak Brown: “Motores e salários de pilotos devem estar no teto orçamental”

O teto orçamental que vai ser imposto para a próxima temporada da Fórmula 1 não inclui todas as despesas de um equipa. Por exemplo, os salários dos pilotos ou de alguns principais membros da equipa não estão incluídos nesse teto, tal como o desenvolvimento de motores.

O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, diz que a Fórmula 1 deveria repensar esta estratégia e incluir os salários dos pilotos e o desenvolvimento do motor nesse teto.

À Forbes, Brown afirmou que: “Penso que tudo está relacionado com o desempenho, com o motor, o piloto e isso deve estar no orçamento. Sou a favor dessa inclusão”.

“Coisas como o marketing ou as autocaravanas devem ficar de fora. Não vamos andar mais depressa em pista por termos uma autocaravana. Na minha opinião, o cenário ideal é: um limite orçamental mais baixo, mas mais liberdade técnica. Aí vês quem realmente dá melhor uso ao seu dinheiro”.