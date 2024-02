F1, Zak Brown (McLaren): “O verdadeiro teste será a qualificação no Bahrein” | AutoSport

Em preparação para a época de 2024, a McLaren está hoje também a realizar um dia de filmagens promocionais no Circuito de Silverstone, com Lando Norris e Oscar Piastri a partilhar as funções de piloto.

A estreia do MCL38 em pista segue-se à revelação do carro, cuja decoração incorpora elementos favoritos dos adeptos, como a papaia e o antracite, com um toque de cromado.

A equipa, como todas as outras, vai fazer testes de pré-época no Circuito Internacional do Bahrein de 21 a 23 de fevereiro, antes da corrida de abertura da época, o Grande Prémio do Bahrein de 2024, a 2 de março.

Para Zak Brown, Diretor Executivo da McLaren Racing: “É fantástico poder lançar hoje o nosso carro de 2024, o MCL38, em Silverstone. É fantástico ver o nosso novo carro com as suas cores de 2024 em pista e ver o trabalho árduo e a dedicação da equipa a dar frutos. O que é fantástico neste desporto é a sua competitividade e, por isso, temos de ser realistas, uma vez que todas as equipas fizeram progressos durante a época baixa.

O verdadeiro teste para saber se demos passos na direção certa será a qualificação no Bahrein. Estamos todos entusiasmados por voltar a correr, mas sabemos que temos uma longa época pela frente e muito trabalho ainda por fazer para garantir que continuamos a progredir ao longo de 2023.”