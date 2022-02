F1, Zak Brown (McLaren): ´”é cedo para lutar pelos campeonatos” | AutoSport

Zak Brown, CEO da McLaren Racing revelou não esperar que a sua equipa de Fórmula 1 seja candidata aos títulos na Fórmula deste ano. Depois de ter posto fim a um hiato de nove anos, com um triunfo em 2021, e com uma grande mudança de regulamentos pela frente isso não é suficiente para que Zak Brown ache que pode ser este o ano do regresso ao topo. O norte-americano é de opinião que a equipa ainda tem muito trabalho a fazer nas suas instalações para elevar a equipa ao nível dos seus rivais, tais como Mercedes e Red Bull: “Claro, vamos dar tudo o que temos”, disse à Gulf Business. “Mas ainda temos um par de anos de recuperação técnica que não podemos simplesmente acelerar mais, ou fazer as coisas mais depressa do que já fazemos.

Ainda temos infra-estruturas técnicas em que estamos a recuperar, sobretudo o nosso túnel de vento. Não vou entrar em 2022 a pensar que vamos lutar pelos campeonatos, é ainda muito cedo”, disse.