F1, Zak Brown: “Max Verstappen e George Russell estarão na Mercedes em 2022”

Se o mercado de pilotos foi animado em 2020/2021, espera-se que o de 2021/2022 seja do mesmo calibre e muito por causa da Mercedes.

Valtteri Bottas e Lewis Hamilton estão em fim de contrato e os dois lugares mais desejados da F1 podem ficar livres. Para Zak Brown o desfecho parece claro:

“Penso que verá Max e George vão para lá em 2022. Penso que esta é a conclusão óbvia. Lewis ganha o título n.º 8 este ano e é o condutor mais bem sucedido; eles têm um acordo de um ano com ele. George tem o último ano do seu acordo e Max tem um acordo do qual ele deverá sair”, explicou Brown ao Daily Mail.

A Mercedes parece com vontade de entrar na nova era com um alinhamento novo, com sangue novo. Bottas e Hamilton estão juntos na equipa desde 2017 e Hamilton entrou em 2013. Uma equipa que fica muito tempo com a mesma filosofia e os mesmos intervenientes pode estagnar. Além disso, Verstappen e Russell são os talentos do futuro. A visão de Brown, apesar de radical, não é descabida de todo.