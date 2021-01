F1, Zak Brown: “Investimento na McLaren permite mais desenvolvimento”

No Grande Prémio do Abu Dhabi de 2020 foi dado a conhecer que a McLaren tem novos investidores, na forma da MSP Sports Capital. Para o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, este novo investimento permite à equipa continuar a desenvolver novos projetos, numa maior velocidade.

Ao racer.com, Brown explicou que “na Fórmula 1 é preciso tempo. Agora podemos ser mais agressivos nos desenvolvimentos. Esse investimento serve para recomeçarmos a desenvolver coisas que tínhamos colocado em espera, como o nosso túnel de vento”.

“Acho que vai ter um impacto imediato na moral e no entusiasmo do nosso pessoal. Mas, temos de continuar a desenvolver e ser pacientes. Não vamos fazer a diferença do dia para a noite, mas este investimento da MSP Sports Capital dá-nos os recursos e a independência financeira para eu, o Andreas Seidl e a nossa equipa competir dentro do teto orçamental”, acrescentou Brown.

“Isto, juntamente com os nossos pilotos de topo, o Daniel Ricciardo e o Lando Norris, mais a melhor unidade de potência da Fórmula 1, a Mercedes, coloca-nos com ambição de voltar a ter a McLaren Racing na frente”, finalizou Brown.