F1: Zak Brown impressionado com Lando Norris | AutoSport

Lando Norris tem contrato assinado com a McLaren até final da época de 2025, mas a recente saída de Andreas Seidl, seu chefe de equipa nas últimas duas temporadas, deu início a alguns rumores da Audi poder estar interessada em contar com os serviços do piloto britânico em 2026. Além desses rumores, tanto os responsáveis da Red Bull como o próprio Norris já deram conta de algumas conversas que existiram entre ambos, terminadas apenas porque a McLaren tinha um contrato válido e queria renovar com o piloto, o que acabou por acontecer. Apesar de Lando Norris parecer ser um dos pilotos com mais “mercado” na Fórmula 1, o responsável máximo da McLaren, Zak Brown, que teceu largos elogios ao progresso do britânico, não teme perder o piloto para uma equipa rival neste momento, por este estar sob contrato com a sua estrutura.

“Temos um contrato a longo prazo com ele. Penso que se sente muito confortável dentro da equipa”, afirmou Brown, citado pelo Motorsport.com. “Ele sabe a viagem que estamos a fazer. Apostou neste caminho que estamos a fazer, e penso que será cedo para estarmos preocupados com isso [perder Lando Norris para outra equipa]”.

A McLaren apostou em Norris desde cedo sem saber se o piloto iria responder bem ao desafio que é competir na Fórmula 1, mas Brown está muito satisfeito, não apenas pelo seu “ritmo puro, mas pelos poucos erros que comete e a sua aptidão em corrida”. O responsável da equipa de Woking salientou ainda o progresso que o piloto tem vindo a fazer desde que se estreou na F1. “Olhando para Lando, no primeiro ano, tinha ritmo, mas provavelmente não punha ‘os cotovelos de fora’. E agora é justo, mas é um piloto duro em corrida”, disse.