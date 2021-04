F1, Zak Brown: “Havia várias equipas interessadas no Ugo Ugochukwu”

Ugo Ugochukwu foi anunciado há poucos dias como jovem piloto apoiado pela McLaren. O campeão europeu de Karting estava a ser seguido por outras equipas mas a McLaren antecipou-se.

No anúncio, Brown disse que tinham estado a observar de perto o americano durante algum tempo, e revelou agora que outras equipas na grelha de F1 estavam atentas:

“Houve interesse por parte de um par de outras equipas – algumas das grandes”, disse Brown, segundo a RACER.com. “Penso que ele tem um pedigree de corrida – Andreas e eu falámos bastante sobre isso – por isso tivemos de trabalhar bem, porque se ele não assinasse com a McLaren, iria definitivamente ter uma relação com outra equipa de Fórmula 1 e tinha um par de escolhas diferentes. Gosto do seu passado, como o que ele conseguiu até à data. Gosto da sua família. Ele é muito articulado. Ele ainda é muito jovem, mas Andreas e eu continuamos a pensar a muito longo prazo nas nossas ambições para a McLaren , tivemos a oportunidade e estou muito feliz por o termos contratado”.

A McLaren abandonou o conceito de programa de jovens e está a focar-se agora apenas nos seus dois pilotos, que dão garantias a curto e médio prazo:

“Esse é obviamente o objetivo em termos de alinhamento de pilotos – ter dois pilotos de topo que são sempre capazes de tirar o máximo do carro e de um fim-de-semana de corrida, para marcar bons pontos. Essa foi uma força da nossa equipa nos últimos dois anos”, disse ele. “Esse foi um elemento chave para ter estas boas posições no campeonato dos construtores e, obviamente, queríamos ter a certeza de continuar nessa direção com o nosso alinhamento de pilotos. Estou muito feliz por termos o Lando [Norris] e o Daniel [Ricciardo] a bordo.”