F1, Zak Brown: “Gratificante ver a McLaren de volta ao seu lugar”

A McLaren está cada vez mais o forte e cada vez mais próxima da Red Bull esta época, com o objetivo de reduzir a diferença no Campeonato de Construtores e, quem sabe, disputar o título de construtores.

Depois de terminar em quarto lugar na época passada, a McLaren está atualmente em segundo lugar, a apenas 42 pontos da Red Bull. O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, mostrou-se satisfeito com a perspetiva de acabar com o domínio da Red Bull e manter a liderança sobre as outras equipas. A última vez que a McLaren venceu o Campeonato de Construtores foi em 1998, e o último Campeonato de Pilotos foi em 2008 com Lewis Hamilton.

Brown enfatizou o seu objetivo para as dez últimas corridas: vencer as nove equipas concorrentes, reconhecendo que a Ferrari e a Mercedes são fortes concorrentes. Ambos os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, garantiram as suas primeiras vitórias na F1 esta época e subiram consistentemente ao pódio desde o Grande Prémio da China. Apesar do desafio da Mercedes, que tem tido um bom desempenho recentemente, Brown está otimista devido à sua atual margem de pontos. Espera que esta época marque o regresso da McLaren ao escalão superior da F1, ao lado da Red Bull, Ferrari e Mercedes.

“Queremos vencer as nove equipas”, afirmou. “A Ferrari não está muito atrás de nós, por isso acho que não os podemos excluir. A Mercedes está no ritmo, ganhou as últimas três das últimas quatro corridas. Felizmente, temos uma diferença de cerca de cem pontos. Podemos precisar de cada um desses pontos se eles continuarem no caminho em que estão”, explicou Brown. “Antecipo que sejam muito fortes na segunda metade do ano. Por isso, estou contente por termos um pouco de margem de manobra.”

“É muito gratificante ter a McLaren de volta onde deveria estar, ou seja, com os Red Bulls, com os Ferraris, com os Mercedes, porque quando eu cresci correndo, era sempre Ferrari, McLaren e Williams. Portanto, acho que estamos de volta onde as pessoas esperam que estejamos. E agora só temos de trabalhar arduamente para garantir que mantemos e avançamos um pouco mais”, concluiu