F1: Zak Brown gostava de ver corrida em Indianápolis

Foi confirmada mais uma prova nos Estados Unidos, desta vez em Miami, para ser juntar ao Circuito das Américas, no Texas, no calendário. Mas Zak Brown quer mais uma corrida nos “States” e já escolheu o palco: Indianapolis Motor Speedway.

“Manifestei a minha opinião a Stefano Domenicali que Indianapolis deveria ter um Grande Prémio”, disse ele à Indianapolis Star. “Gostaria de ver na América três Grandes Prémios, mas o calendário pode não permitir três”.

O crescimento do desporto na América tem sido um objectivo declarado de Domenicali desde que se tornou o CEO no início deste ano, com a recente adição de uma corrida em Miami a ser uma indicação clara disso mesmo.

Discutindo como a F1 poderia encontrar espaço para um terceiro local num calendário de 23 corridas já lotado, Brown sugeriu a rotação entre circuitos no futuro.

“Gostaria de ver um permanente, e depois talvez uma rotação”, disse ele. “Depois, obtém-se três mercados, e mantém-se o entusiasmo e a excitação se se tiver um pouco mais de escassez. Penso que Miami precisa de funcionar numa base anual, mas agora que a COTA foi construída, não sei se precisa da F1 todos os anos. E Indianápolis não precisa dela todos os anos. Assim, posso ver um cenário onde temos Miami, e se fez a rotação entre Austin e Indy. Penso que seria ótimo. Acho que todos ganham”.