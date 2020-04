F1, Zak Brown: “Ferrari está a viver em negação…”

O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, acusou a Ferrari de “viver em negação” perante a situação em que a Fórmula 1 se encontra face à pandemia coronavírus (COVID-19) e à discussão do teto orçamental. Ao The Guardian, Mattia Binotto, disse que “não era tempo para reagir com pressa”.

“Acho que temos de reconhecer que estamos a passar pela maior crise que o mundo já viu. Temos países fechados, indústrias fechadas e não estar com pressa em perceber o que fazer é um erro crítico. Estão [a Ferrari] a viver em negação e acho que qualquer presidente, primeiro-ministro ou CEO de todo o mundo quer perceber rapidamente o que se passa. Levar tempo é uma estratégia errada” – disse Zak Brown.