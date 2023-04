F1: Zak Brown espera “três ou quatro” equipas candidatas à entrada na competição | AutoSport

Zak Brown continua a manter o seu apoio ao projeto da Andretti Autosport em parceria com a Cadillac para a sua entrada na Fórmula 1, admitindo que o processo aberto pela FIA deverá levar a que mais estruturas se candidatem.

Presente em Long Beach para a ronda da Indycar no circuito citadino, o CEO da McLaren disse à Associated Press (AP) esperar por novos detalhes sobre este tema na próxima reunião da Comissão de F1 agendada para 26 de abril.

“O que se sabe é que três ou quatro equipas vão apresentar candidaturas. Adoraria ver a grelha aumentar com os termos e condições corretos”, disse Brown à AP. “Sou um apoiante de Michael [Andretti] e da Cadillac e penso que eles seriam uma boa adição à disciplina. Estou provavelmente em minoria com esta opinião”.

Zak Brown explicou ainda que as equipas “não têm voz nesta decisão”, cabendo à FIA analisar todas as candidaturas e aprovar os projetos em colaboração com os detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1. No entanto, Brown não salientou que, pelo que se tem ouvido dos vários protagonistas, a opinião da maioria dos responsáveis das equipas e da F1 é a mesma. Todos têm levantado obstáculos à entrada de uma nova equipa.