F1: Zak Brown espera que Oscar Piastri esteja “perto” de Norris | AutoSport

A McLaren vai estrear em 2023 uma nova dupla de pilotos, depois da saída de Daniel Ricciardo. Oscar Piastri é uma grande esperança do automobilismo e havia alguma deceção por em 2022 não ter tido lugar na competição rainha, por isso as expectativas são altas. Tendo que lidar com isso, para além dos desafios normais de qualquer estreante, o australiano terá o apoio da equipa de Woking, mas Zak Brown acredita que Piastri tem capacidade para ter desempenhos muito próximos de Lando Norris.

“Penso que Lando é um dos pilotos mais rápidos da grelha, e espero que ele e Oscar estejam perto”, disse Brown sobre o que espera de Piastri na sua época de estreia. “Espero que Oscar tenha algumas oportunidades de o bater e vice-versa, e isso é obviamente o que se pretende, dois pilotos que estão mesmo ao lado um do outro e invertem a ordem”.

O responsável da McLaren acrescentou que não colocou nenhum objetivo ao australiano, mas quer que os desempenhos de Lando Norris, o piloto mais experiente da dupla, sirva de exemplo para o piloto australiano. “Lando é tão rápido como qualquer um na Fórmula 1. Penso que com um carro capaz de vencer corridas, estaria a ganhar corridas. Penso que provavelmente todos concordam com isso. Portanto, Oscar vai ter um colega de equipa que é um dos pilotos mais rápidos do mundo, mas eu espero plenamente que Oscar, a seu tempo, o desafie”.