F1: Zak Brown entenderá se Lando Norris quiser sair por “sentir que não pode ganhar corridas” | AutoSport

A situação na McLaren não é de fácil resolução e o objetivo delineado por Zak Brown em fazer regressar a estrutura de Woking à luta pelas vitórias pode estar seriamente comprometida. Um dos ativos mais valiosos da equipa é Lando Norris, que é visto por muitos como um piloto capaz de lutar por campeonatos e que tem “mercado” junto das equipas adversárias. Por exemplo, Christian Horner afirmou ter interesse em Norris, mas sempre que queria começar a discutir com o piloto, este renovava pela McLaren. No entanto, esta situação, para mal da equipa britânica, pode ser diferente quando o atual acordo laboral estiver prestes a terminar, no final da temporada de 2025, nas vésperas de uma nova regulamentação para as unidades motrizes na F1.

“Não tem nenhuma cláusula de rescisão”, disse Brown à Sky Sports F1 em Melbourne. “Em última análise, quando o seu contrato estiver próximo do fim, se não estivermos a ter bons desempenhos e ele não sentir que pode ganhar corridas e pode lutar pelo campeonato, penso que qualquer pessoa, piloto ou membro da equipa [podia considerar a saída], estamos todos aqui para ganhar”.

Apesar de Norris poder sair da equipa, Brown acredita que “está muito feliz aqui e vê o que progredimos, é um jogador de equipa”. Assim sendo, Brown considera que Norris “está num ambiente feliz, está a meio da viagem, e temos algum tempo para lhe provar que lhe vamos dar um carro capaz de ganhar”. O responsável da McLaren sabe que “dentro de dois anos, e quando o seu contrato estiver perto do fim, é uma situação diferente se não tivermos a performance necessário e eu compreenderia que ele dissesse ‘preciso de um carro vencedor’, mas neste momento, penso que estamos todos concentrados em trabalhar juntos para conseguir melhorar o nosso carro, por isso penso que é demasiado cedo para nos preocuparmos com outra coisa que não seja ter um bom fim-de-semana”, concluiu.