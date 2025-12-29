F1: Zak Brown elogia Mohammed Ben Sulayem – “Desporto nunca esteve tão saudável”
Zak Brown manifestou publicamente o seu apoio à reeleição de Mohammed Ben Sulayem como presidente da FIA, destacando o papel central do dirigente na conclusão do novo Acordo da Concórdia que regerá a Fórmula 1 a partir de 2026. Este entendimento surge após uma época de grande sucesso para a McLaren, coroada com o “dobradinha” de títulos de pilotos e construtores.
O novo Acordo da Concórdia, assinado pela FIA, pelas 11 equipas e pela Formula One Management, define o enquadramento desportivo, comercial e de governação da F1 para os próximos cinco anos. Entre outros pontos, estabelece a forma como são distribuídas as receitas televisivas e os prémios de classificação do campeonato de construtores, mantendo sob confidencialidade a maioria dos detalhes específicos, como tem sido tradição desde o primeiro acordo em 1981.
A reeleição de Ben Sulayem, em funções desde 2021, decorreu num contexto polémico, uma vez que o processo eleitoral é alvo de contestação judicial por parte de Laura Villars, que alega falta de equidade por ter ficado impossibilitada de apresentar candidatura. A exigência de indicar um vice-presidente de cada região global da FIA, conjugada com o facto de o único nome elegível da América do Sul já estar alinhado com a lista do atual presidente, deixou Villars e outros potenciais oponentes fora da corrida.
Num vídeo publicado na conta oficial da FIA no Instagram, Zak Brown enalteceu o trabalho do presidente:
“A maior conquista do presidente até à data foi conseguir que o Acordo da Concórdia para 2026 e além ficasse concluído de forma discreta, fora dos media e de uma maneira justa e equilibrada. Acho que o desporto nunca esteve tão saudável, há um foco real no que é melhor para a modalidade e isso, naturalmente, tem sido liderado pelo presidente e pelo Stefano [Domenicali] a trabalhar em estreita colaboração. Estou muito satisfeito com o estado atual da Fórmula 1.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI