F1, Zak Brown elogia Andrea Stella: “o que disser dele, é pouco” | AutoSport

O diretor executivo da McLaren, Zak Brown, elogiou fortemente Andrea Stella pelo “trabalho fantástico” que fez durante a sua primeira época como chefe de equipa da equipa de Woking, acrescentando que “não consegue dizer coisas suficientemente boas” sobre o seu novo líder.

Stella assumiu o cargo após a ida do antigo chefe de equipa, Andreas Seidl, para a Sauber e conduziu a equipa a uma fantástica transformação desde o mau início da época ao que se viu na fase final da campanha.

Depois de não ter conseguido marcar um ponto nas duas primeiras corridas, a McLaren foi gradualmente resolvendo os seus problemas antes de dar fortes passos em frente com uma série de atualizações a meio da época, impulsionando os pilotos Lando Norris e Oscar Piastri para a luta pelo pódio.

Norris conquistou o primeiro desses pódios no Grande Prémio da Grã-Bretanha e, depois disso, ele e o colega de equipa Piastri somaram nove resultados de relevo juntamente com uma vitória na corrida Sprint para o estreante no Qatar.

Quando lhe foi pedido que refletisse sobre o papel que Stella tem desempenhado desde que assumiu o cargo de chefe de equipa, Brown disse: “Andrea tem feito um trabalho fantástico – ele é um tremendo líder. É um grande comunicador, dá poder à equipa, ouve, dá uma grande orientação – o que disser dele, é pouco”

Depois de, numa determinada altura, ter ficado em nono lugar entre 10 equipas na classificação dos construtores, a impressionante subida de desempenho da McLaren levou-a ao quarto lugar, atrás da Red Bull, Mercedes e Ferrari: “Vejam o que ele herdou no início do ano, que era uma espécie de nono carro mais rápido.

Na segunda metade do ano, temos sido o segundo ou terceiro carro mais rápido, [marcando] uma pole, muitos pódios, por isso o mérito é do Andrea e de todos na equipa de corrida. É um esforço de equipa, o que é ótimo de ver”.

Outro impulso para as esperanças da McLaren é o facto de a equipa ter começado recentemente a construir o seu novo túnel de vento, com Stella a explicar no mês passado que isso deverá ajudá-los a obter uma vantagem tanto do ponto de vista “financeiro” como “prático”.

A McLaren conquistou o título de construtores da F1 pela última vez em 1998, com Mika Hakkinen e David Coulthard ao volante, enquanto Lewis Hamilton continua a ser o seu mais recente campeão de pilotos, tendo triunfado em 2008.