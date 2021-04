F1: Zak Brown e Daniel Ricciardo já têm aposta

As apostas de Daniel Ricciardo voltaram. Depois de ter apostado com Cyril Abiteboul que o francês teria de fazer uma tatuagem quando conseguisse o primeiro pódio pela Renault, Ricciardo tem agora já um objetivo para o seu primeiro pódio com a McLaren.

Zak Brown tem uma coleção fantástica de carros de corrida e um deles é o Wrangler Chevrolet Monte Carlo de 1984 que foi pilotado por Dale Earnhardt Pai.

No Unboxed da McLaren que mostra os bastidores do Grande Prémio do Bahrein, Brown prometeu a Ricciardo, que é um grande fã de Dale Earnhardt e das corridas com o número 3 da lenda NASCAR, uma ida para a pista no Chevrolet Monte Carlo. A escolha do número 3 por parte de Ricciardo deve-se também a Earnhardt pelo que esta motivação extra ajudará Ricciardo a conquistar o primeiro pódio para a equipa.

Mais uma vez sente-se na McLaren um ambiente leve e bem disposto. Zak Brown tem feito um trabalho estupendo, colocando a equipa no rumo certo, mas mais que isso, tem tornado a equipa num local bom para se trabalhar, onde se sente leveza e boa disposição. Este é apenas mais um pequeno exemplo.

We know how much you enjoy a podium bet, @danielricciardo.



How does a drive of one of THE most iconic cars in @ZBrownCEO’s heritage collection sound? 🤩🇺🇸 pic.twitter.com/yj17DLiEjM — McLaren (@McLarenF1) March 31, 2021