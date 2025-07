F1: Zak Brown e Christian Horner defende Fred Vasseur

Com a crescente especulação sobre o futuro de Fred Vasseur na Ferrari devido a um início dececionante na temporada de 2025, o CEO da McLaren, Zak Brown, e o ex-chefe da Red Bull, Christian Horner, vieram em sua defesa.

Brown elogiou Vasseur, rotulando-o de líder técnico, experiente e desportivo, destacando que a Ferrari esteve perto de ganhar o Campeonato de Construtores em 2024 sob a sua liderança. Ele descreveu-se como «um fã do Fred» e acredita que Vasseur está a fazer um bom trabalho.

“Sou fã do Fred. Conheço o Fred há muito tempo, como todos nós. Acho que tem um espirito de desportista, por isso gosto de competir contra ele. Ele é muito técnico. É um competidor. Ele participa em várias disciplinas do desporto motorizado. É difícil ver de fora, mas sou fã do Fred. Acho que ele faz um bom trabalho e quase ganhou o Campeonato Mundial no ano passado», concluiu Brown.

Christian Horner também apoiou Vasseur, chamando-o de «um gestor muito competente». Ele enfatizou a importância da estabilidade numa equipa de F1 e reconheceu a pressão adicional que Vasseur enfrenta como chefe de uma equipa com importância nacional como a Ferrari. Horner destacou que o sucesso requer tempo para construir a cultura e a estrutura certas, e Vasseur ainda é relativamente novo em sua função.

“Acho que em qualquer organização, a estabilidade é extremamente importante. Tivemos 21 anos de estabilidade e isso trouxe os resultados que alcançámos” disse Horner. “Acho que o Fred é um gestor muito competente. Ele gere o que é efetivamente uma equipa nacional na Ferrari, e com isso vêm as expectativas e a pressão. Ele ainda é relativamente novo na função e leva tempo para implementar os processos certos, as pessoas certas, a cultura certa. Não há soluções milagrosas neste negócio. Trata-se de reunir um grupo de pessoas para trabalhar em prol de um objetivo comum. E, com a Ferrari, há a pressão adicional da expectativa nacional.”

Ambos os líderes enfatizaram que, apesar dos desafios atuais, Vasseur merece apoio e tempo para implementar a sua visão na Ferrari.