F1: Zak Brown defende corte nos “luxos”

A F1 prepara-se para enfrentar tempos difíceis e Zak Brown defende o corte de luxos para diminuir os custos.

A F1 não olha a gastos e muitas vezes a opulência do Grande Circo contrasta com as dificuldades que algumas equipas enfrentam. Zak Brown acredita que a F1 tem de cortar nos luxos como as motorhomes:

“Eu defenderia acabar com as motorhomes imediatamente”, disse ao Sun. “Estamos a gastar uma quantidade tremenda de dinheiro e, embora sejam boas, não são usadas com tanta frequência e são um gasto ineficiente”.

O americano também acredita que os gastos com jatos podem ser “reduzidos”, principalmente, à luz da pandemia em andamento, que comprova que as reuniões podem ser realizadas com sucesso pelas plataformas como o Zoom, sinalizando assim que muitas das viagens realizadas anteriormente eram desnecessárias.