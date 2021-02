F1: Zak Brown cumpriu a sua palavra e Daniel Ricciardo assinou pela McLaren

Já é público que Zak Brown tentou contratar Daniel Ricciardo em 2018, numa altura em que a McLaren não estava bem. Daniel Ricciardo recordou esses tempos.

Na altura Ricciardo foi abordado por Brown, que admitiu que não tinha ainda muito para lhe oferecer, mas que tinha a reestruturação a ser planeada. Ricciardo optou por ir para a Renault, mas em 2020 o progresso da equipa de Woking agradou ao australiano que desta vez aceitou o desafio como explicou:

“Há dois anos, a McLaren não tinha os resultados e o caminho para os alcançar não estava definido”, disse Ricciardo numa entrevista com The Age and The Sydney Morning Herald. “Zak foi muito honesto e disse que eles precisavam de reorganizar algumas coisas e recrutar algumas pessoas-chave. Ele disse que o faria, e que era tão bom quanto a sua palavra. Quando estava a falar com eles em 2018, James [Key] ainda não tinha entrado na equipa e Andreas [Seidl] estava a uma certa distância. Não havia substância suficiente na abordagem e até mesmo Zak reconheceu isso.

“Mas podia sentir-se que algo estava a mudar na segunda metade de 2019 e nós ficámos em comunicação. Chegando ao final de 2019, mesmo entrando no paddock, houve a sensação, mesmo entre nós concorrentes, de que ‘whoa, McLaren está seriamente a começar a melhorar’. Eles estavam a ter bons desempenhos e tinham boa energia à sua volta, e como adversário senti isso”.

“A Renault começou a ficar bem mesmo no final do ano passado”, acrescentou ele. “Mas não se pode viver assim. Nunca cantei a triste canção ‘ai de mim’, de que estava nos lugares certos mas nunca no momento certo.

“Se não fizesse mais nenhuma corrida, ainda olharia para trás e diria que ganhei corridas, ganhei no Mónaco, tive sucesso durante muito tempo. Não se pode ter essa mentalidade”.

Zak Brown cumpriu a sua palavra, remodelou a equipa, que agora está no caminho do sucesso e assim convenceu Ricciardo a mudar-se.