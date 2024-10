F1, Zak Brown critica penalizações leves a Verstappen: “está a ficar ridículo”

O CEO da McLaren, Zak Brown, não ficou satisfeito com as duas penalizações de 10 segundos aplicadas a Max Verstappen pelas manobras contra Lando Norris durante o GP da Cidade do México. Para Brown, as sanções foram “provavelmente insuficientes” e apelou a “corridas mais limpas”.

No incidente, Norris tentou ultrapassar Verstappen por fora na Curva 4, mas foi forçado a sair da pista, cortando a relva. Ao tentar retomar a posição na Curva 8, ambos os pilotos saíram da pista, permitindo a Charles Leclerc ultrapassá-los. Verstappen cumpriu 20 segundos de penalizações, terminando em sexto, enquanto Norris acabou em segundo, reduzindo a vantagem de Verstappen no campeonato.

Durante uma conversa com a Sky Sports F1 após a corrida, perguntaram a Brown se ele achava que as penalidades que Verstappen recebeu eram justas – ou se eram suficientes. “Provavelmente não o suficiente”, respondeu. “Quero dizer, está a tornar-se um pouco ridículo. Eu aplaudo os comissários da FIA – já chega. Vamos apenas ter boas corridas limpas daqui para a frente. “O Lando conduziu de forma brilhante, parabéns ao Carlos [Sainz], ele fez uma corrida brilhante. Foi uma corrida emocionante.”

Em termos de se ele pretende falar mais com a FIA sobre o assunto, Brown sugeriu que isso não seria necessário, pois ele elogiou os comissários de pista pelo seu trabalho no México. “Acho que os comissários de pista estão a tratar do assunto – isso é claro pelas penalizações que aplicaram, por isso acho que não precisamos de fazer nada, basta deixar os comissários de pista fazerem o seu trabalho”, acrescentou. “Eles fizeram um bom trabalho neste fim de semana”.

Deixando essa questão de lado, o forte resultado da Ferrari no Autódromo Hermanos Rodriguez fez com que eles ultrapassassem a Red Bull para o segundo lugar na classificação dos construtores – e a Scuderia está agora a apenas 29 pontos de distância da líder McLaren. “É muito mais equilibrado do que eu gostaria que fosse”, disse Brown sobre a batalha entre as equipas. “Mas é ótimo para a Fórmula 1, é ótimo ver que a Ferrari e a McLaren estão a lutar pelo campeonato do mundo. “Certamente não podemos descartar a Red Bull, eles não estão muito atrás, mas vai ser um final de temporada emocionante.”