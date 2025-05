F1: Zak Brown confirma que contactou Max Verstappen antes de renovar com Piastri

“Olho para o historial e a linguagem corporal da Mercedes quando se trata de motores”, disse ele. “Eles parecem muito confiantes. Se me pedirem para analisar a situação atual, preferia ver o Max a conduzir para a Red Bull do que para a Mercedes.”

Brown acrescentou que a chamada lhe forneceu “exatamente a informação” de que necessitava. Ele também expressou a sua preferência por Verstappen permanecer na Red Bull em vez de se juntar à Mercedes, citando a confiança da Mercedes no desempenho futuro da sua unidade motriz antes das mudanças no regulamento de 2026.

“Ah, sim, esse telefonema”, recordou Brown ao De Telegraaf. “Cabe-me a mim explorar o mercado para saber o que se passa. Na altura, também estava a negociar com o Oscar Piastri. Tinha de ser capaz de avaliar se uma pedra podia cair noutro lado, provocando um efeito dominó, que poderia ter despertado o interesse no meu piloto. Foi por isso que contactei [Verstappen] e, digamos assim, durante o telefonema, obtive exatamente a informação de que precisava.”

Embora se especulasse que o telefonema tinha a ver com o contrato de Verstappen, Brown esclareceu que fazia parte da sua responsabilidade enquanto negociava uma extensão a longo prazo com Oscar Piastri. Explicou que compreender o mercado mais vasto de pilotos poderia ajudar a antecipar quaisquer mudanças que pudessem afetar o alinhamento da sua própria equipa.

O CEO da McLaren, Zak Brown, confirmou que contactou o empresário de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, no início deste ano para recolher informações durante as avaliações do mercado de pilotos.

