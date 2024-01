F1: Zak Brown confiante que consegue persuadir Lando Norris a renovar contrato | AutoSport

O diretor executivo da McLaren está convicto que o mercado de pilotos, tendo em conta as mudanças regulamentares planeadas para 2026 e a oportunidade criada para várias equipas poderem começar quase do zero nos seus projetos, já fervilha e que as grandes equipas trabalham nas propostas aos pilotos que preferem ver aos comandos dos seus carros. Ainda assim, como considera que a McLaren estará num patamar superior da classificação, Zak Brown está também confiante que conseguirá manter Lando Norris na equipa, um dos pilotos mais procurados pelas equipas que lutam por vitórias.

Lando Norris é um piloto com muito mercado, tendo havido rumores recentemente que apontavam o piloto britânico como opção à Ferrari a partir da temporada de 2025, mas também Helmut Marko e Christian Horner já afirmaram no passado o seu interesse em Norris. O britânico tem sempre evitado sair da McLaren com sucessivas renovações do seu contrato, no entanto, o facto de não ter conseguido ainda uma vitória na Fórmula 1 pode pesar na próxima vez que tiver de decidir, levantando-se muitas vozes em Inglaterra para que o piloto dê uma última hipótese à equipa de Woking para conseguir ter um carro que possa vencer corridas ou então que siga a sua carreira noutra equipa.

Por isso, a “próxima prioridade” de Zak Brown é negociar com o piloto a sua renovação. “Com o Lando ainda temos algum tempo, mas é um piloto que toda a gente do paddock quer. Quanto tempo mais vai durar o Lewis [Hamilton]? O que é que a Mercedes vai fazer? Quanto tempo é que o Sergio [Pérez] ainda tem? Com certeza, as outras três grandes equipas provavelmente não têm qualquer cenário quanto ao seu alinhamento de pilotos para além de 2025 e penso que com o desempenho do Lando, estará no topo da lista de todos”.

Sabendo do interesse das maiores equipas, daquelas que lutam por vitórias e títulos, em Norris, Zak Brown também não tem dúvidas que os responsáveis dessas estruturas já estão a trabalhar em propostas para os pilotos que querem ver aos comandos dos seus monolugares, mas está confiante que a forma demonstrada pela sua equipa em 2023, tendo dado um salto qualitativo enorme durante a temporada, serve de argumento para aliciar o britânico a manter-se como companheiro de equipa de Oscar Piastri.

“Penso que estamos numa ótima posição com Lando”, diz Brown. “Penso que 2026 é uma grande oportunidade para todos fazerem ‘reset’, e não há nada que não tenhamos preparado para 2026 que qualquer uma das outras equipas tenha. Ele sente-se muito confortável no ambiente que conhece, com o seu companheiro de equipa. Penso que, quando se analisa quem pode estar bem em 2026, fala-se em quatro ou cinco equipas, e nós somos uma delas”.

Ainda assim, o diretor executivo da McLaren reconheceu que se fosse piloto e tivesse que considerar uma renovação com a equipa e isso tivesse acontecido no início da temporada passada, com desempenhos fracos sem ter ferramentas para alcançar bons resultados, procurava outra opção. Como tal, é extremamente importante, além do fator competitivo para toda a estrutura, que a equipa apresente um bom carro este ano, que possa dar garantias a Lando Norris que o trabalho está a ser bem feito.

No final do ano passado, Norris afirmou estar “orgulhoso da nossa equipa por termos finalmente encontrado as coisas que nos permitiram dar aquele grande passo”, mas mantinha a calma sobre o que pode acontecer em 2024. “Sabemos que há muito mais coisas que temos de fazer. Se continuarmos a trabalhar assim, esperamos dar o próximo passo”, concluiu.