F1: Zak Brown concorda com controlo do discurso político por parte da FIA | AutoSport

Para surpresa de muitos, a FIA decidiu limitar o discurso político, passando a controlar de forma muito mais próxima o que os pilotos dizem e fazem em relação a este tipo de temas. Uma decisão que terá agradado a Zak Brown, CEO da McLaren.

A FIA proibiu “a elaboração e exibição de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais, nomeadamente em violação do princípio geral de neutralidade promovido pela FIA ao abrigo dos seus Estatutos, a menos que previamente aprovado por escrito pela FIA para Competições Internacionais, ou pela Autoridade Desportiva Nacional relevante para as Competições Nacionais dentro da sua jurisdição. O não cumprimento das instruções da FIA relativamente à nomeação e participação de pessoas durante as cerimónias oficiais em qualquer competição a contar para um Campeonato da FIA” será agora considerado uma violação dos regulamentos.

Zak Brown concorda com a aplicação desta medida, pois acredita que será encontrado o equilíbrio necessário:

“Penso que, em geral queremos ser um desporto que faz o bem. Só precisamos de encontrar ali um equilíbrio e não ter cada início de uma corrida como uma nova agenda política para alguém. Não creio que isso seja saudável, uma vez que pode prejudicar o objetivo dos que sintonizam, que é assistir a um grande prémio. Ainda bem que a porta está aberta para os pilotos e as equipas falarem com a FIA se houver um assunto que queiram discutir. Não foi um ‘Não se pode fazer isso’. Foi um ‘Não podem fazê-lo sem a nossa permissão’. Por isso, pelo menos a porta está aberta. A todos é permitida a liberdade de expressão. Ficou por vezes fora de controlo com tantas mensagens… será que isso diminui o foco do desporto? Estes pilotos podem fazer estas coisas no seu próprio tempo, por isso penso que é direito da F1 e da FIA dizerem ́ aqui está o código de conduta que esperamos que sigam durante um fim-de-semana de grandes prémios´. São livres de fazer o que quiserem de segunda a sexta-feira, por assim dizer, mas obviamente que é num fim-de-semana de grandes prémios que os pilotos têm mais câmaras”.

“Não vamos transformar a Fórmula 1 num desporto político. Vamos apenas correr e respeitar o local onde corremos. Não há um tamanho único neste mundo para partidos políticos ou agendas políticas, por isso penso que há uma boa maneira de cada equipa, piloto, poder levar os seus valores de uma forma não controversa. Está a tornar-se um tema quente em todos os desportos. Na NFL foi o ajoelharem-se, foram as braçadeiras de capitão no Qatar. Penso que essas coisas podem começar a desviar-se do desporto, e é aí que precisamos de encontrar o equilíbrio certo”.