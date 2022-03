F1: Zak Brown assegura permanência de Daniel Ricciardo | AutoSport

Pato O´Ward está cada vez mais a destacar-se na Indycar e a possibilidade de ele dar o salto para a F1, apesar de reduzida (para já) não é nula. No entanto, Zak Brown fez questão de salientar que o lugar de Daniel Ricciardo está seguro, tirando a pressão do australiano que este ano tem de mostrar mais do que fez na época passada. Esta mensagem de confiança vem também depois de Lando Norris ter renovado com a equipa até 2025.

“De momento, não temos um lugar disponível”, disse Brown sobre a possibilidade de O´Ward poder dar o salto para a F1. “O Lando tem um contrato a muito longo prazo, pelo que esse lugar é para esquecer. Com o Daniel, ainda temos alguns anos”.