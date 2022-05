F1, Zak Brown: “As prestações de Ricciardo não corresponderam às nossas expetativas” | AutoSport

A passagem de Daniel Ricciardo na McLaren está a ser uma desilusão. Muito longe do que já produziu no passado, Ricciardo é uma sombra do que já foi, sendo constantemente suplantado por Lando Norris. Zak Brown, CEO da McLaren, admitiu que as prestações de Ricciardo têm deixado a desejar:

“Tirando Monza e algumas corridas, geralmente não correspondeu às suas expectativas ou às nossas, tanto quanto esperávamos. O que se pode fazer é continuar a trabalhar arduamente em equipa, manter a comunicação, continuar a trabalhar e esperar que tudo o que não estiver a clicar no momento, clique em breve”.

“Penso que isto também aponta para o quão bom é Lando”, disse ele. “Quando se olha para a diferença entre Charles e Carlos [na Ferrari], a diferença entre Max e Sergio [na Red Bull], há diferenças entre colegas de equipa e penso que Lando é um dos melhores pilotos do mundo neste momento. Penso que é também uma espécie de elogio ao quão bom Lando é quando se vê a diferença que existe”.