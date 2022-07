F1, Zak Brown ao chegar à McLaren: “Foi pior do que eu pensava” | AutoSport

Zak Brown descreveu a situação da McLaren aquando da sua entrada como “pior do que eu pensava que iria ser”, antes do renascimento da equipa sob o seu comando. O americano chegou à equipa em novembro de 2016, num dos piores momentos da história da equipa britânica. Com uma dupla de pilotos constituída por Fernando Alonso e Jenson Button, a McLaren terminou em sexto no Campeonato de Construtores, sofrendo nove abandonos ao longo da temporada. No ano seguinte, a espiral descendente continuou quando caíram para nono no Campeonato de 2017.

Zak Brown foi uma das principais caras responsáveis por reverter a “má sorte” da equipa e a ética de trabalho, no McLaren Technology Center, contudo, o piloto de 50 anos admitiu que, quando chegou à equipa, foi pior do que esperava:

“Foi pior do que eu pensava que iria ser no que diz respeito ao ambiente”, disse ele à FOX Sports. “Entrei no pior ano da história da McLaren. Estávamos no segundo ano de parceria com a Honda, que não foi fácil, mas a lógica diria que o terceiro ano seria melhor do que o segundo. Na verdade, acabou sendo o contrário,” lamentou Brown. “Eu não acho que a culpa tenha sido totalmente da Honda, era todo o ambiente. Eu pensava que estava a chegar a um sítio já em recuperação e o que eu descobri era que, na realidade, ainda estavam a cair. Isso foi uma surpresa, mas eu sabia que, considerando quantas corridas esta equipa venceu, quantos campeonatos esta equipa venceu, que havia muito talento aqui, mas eles talvez precisassem de uma nova direção e liderança para desbloquear o talento e tem sido uma grande jornada,” diz o atual diretor executivo da McLaren.

“Depois tivemos problemas técnicos. O nosso túnel de vento está desatualizado, temos um novo túnel de vento a chegar, o nosso simulador era antigo, a nossa fábrica estava um pouco desatualizada. Não estávamos num ótimo lugar, a equipa não estava a operar como uma equipa, como uma unidade. E, tecnicamente, estávamos atrasados em alguns de nossos investimentos. Foram essas duas coisas que comecei a mudar e até agora, tudo bem, mas ainda não estamos onde queremos estar”, acrescenta Zak.

Sob o seu comando, a McLaren já terminou em terceiro lugar no campeonato de construtores, em 2020, e Lando Norris emergiu como um dos maiores talentos do desporto motorizado. A equipa também já é descrita como uma das mais positivas do paddock e isso foi demonstrado logo após a vitória de Daniel Ricciardo, em 2021, em Monza.

Apesar do trabalho duro e árduo de mudar toda a ética de uma equipa, Zak Brown diz ter valido a pena: “Gostei e acho que isso o torna mais agradável, porque quando consegues a tua primeira vitória em Monza, todo o suor e lágrimas de sangue te entram naquele momento.”

Por Eduardo Moreira