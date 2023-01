F1, Zak Brown: Andretti apresentou uma “proposta muito convincente” | AutoSport

A Andretti “aumentou a parada” para tentar entrar na Fórmula 1 e aliou-se à Cadillac, marca do grupo General Motors (GM), tendo em conta a anterior receção fria da maioria dos atuais protagonistas da competição. Apesar disso, e contra o que parece ser a opinião da FIA, a parceria Andretti/Cadillac continua a não ser muito apreciada.

Toto Wolff, um dos primeiros a levantar dúvidas sobre uma possível entrada da Andretti, disse agora que a “Andretti é uma marca fantástica e mostraram em muitas outras séries que podem ser competitivos”. Não mudando de opinião ao que tinha já defendido antes, Zak Brown, o CEO da McLaren, considera que a proposta da Andretti é “convincente”.

“O nome Andretti tem uma história tão rica em múltiplas formas no desporto automóvel”, disse Brown no México, onde assistiu ao primeiro ePrix da época da Fórmula 1, vencido curiosamente por Jake Dennis da Avalanche Andretti. “Somos parceiros numa equipa nos ‘Supercars’ com a Walkinshaw [Brown refere-se à equipa Walkinshaw Andretti United no campeonato australiano de Supercars, que junta a Walkinshaw Racing, Andretti Autosport e a sua equipa, United Autosports] e também têm uma grande história no desporto motorizado. A GM é também um fabricante com quem corremos na IndyCar [a Arrow McLaren utiliza motores da Chevrolet] e penso que apresentam uma proposta muito convincente”.

Ao contrário do que parece ser a ideia generalizada na Fórmula 1, Brown considera que o interesse da Andretti e Cadillac é bom para a competição, porque “mostra o crescimento da Fórmula 1. Há muito tempo que não temos uma nova equipa, desde a Haas. E por isso é ótimo ver a Fórmula 1 a atrair novos mercados, novas equipas, novos patrocinadores”.

O CEO da McLaren salientou ainda o facto de existirem ainda outros interessados em entrar na F1. “Penso que também existem outras entidades, como disse Stefano [Domenicali],que estão a tentar entrar. Estou apenas entusiasmado por haver vontade de novas equipas que querem entrar na F1. Penso que isso mostra a saúde da competição”.