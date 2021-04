F1, Zak Brown: “Andreas Seidl é o melhor diretor de equipa”

Zak Brown não esteve com meias medidas e considerou Andreas Seidl o melhor diretor de equipa da F1. Faz sentido, uma vez que foi ele que o contratou, mas Brown fez questão de elogiar o trabalho do alemão:

“Penso que a estrutura que temos na McLaren funciona extremamente bem para nós”, disse Brown. “Andreas e eu temos uma excelente relação de trabalho. Penso que é extremamente claro qual é o meu papel, qual é o papel de Andreas, e é muito claro também para a equipa. O meu trabalho como CEO da McLaren Racing consiste em colocar em pista a equipa mais competitiva e financeiramente sustentável, não apenas na F1, mas em qualquer outra coisa em que nos possamos aventurar, como a Indycar, etc.”.

“O meu trabalho é conseguir as melhores pessoas do ramo, e penso que já o fizemos. Penso que Andreas é o melhor director de equipa no pit lane, na minha humilde opinião. Não sei como gerir uma equipa de F1, não é a minha competência. É nisso que Andreas é fantástico. Por isso, o meu trabalho é dar-lhe a liberdade, o apoio e os recursos financeiros para lhe permitir fazer o seu trabalho. Portanto, Andreas tem toda a autoridade para dirigir a equipa de F1 como ele achar melhor.”

Seidl diz que a total clareza entre ele e Brown sobre quais são as suas responsabilidades tem sido extremamente importante para ajudar a McLaren a fazer bons progressos nos últimos anos.

“Penso que é muito importante, e crucial para o sucesso de uma equipa de F1, ter responsabilidades claras”, explicou ele. “Estou muito satisfeito com a forma como definimos responsabilidades dentro da McLaren Racing, e estou muito satisfeito por Zak ser o CEO da McLaren Racing, e ser também o meu patrão. Ele dá-me a liberdade e o apoio de que preciso para trazer o meu estilo e a minha experiência e a minha forma de como quero criar uma equipa de F1 e liderá-la. E isso é simplesmente fantástico. Estamos alinhados em muitos tópicos em termos de como vemos os passos que temos de dar dentro da equipa. Penso que também podemos ver nos últimos três anos que já podemos dar alguns bons passos. Mas também sabemos que estamos longe de onde queremos estar dentro de alguns anos”.