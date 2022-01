F1, Zak Brown: “Andreas Seidl é o melhor chefe de equipa” | AutoSport

Zak Brown voltou a elogiar Andreas Seidl, o diretor da McLaren que assumiu a liderança da equipa em 2019. Se já nesse ano vimos a McLaren a melhorar muito, desde a sua entrada que a equipa britânica tem dado passos importantes rumo ao topo, como deseja.

Segundo Brown, Seidl tem sido uma peça importante do puzzle no caminho de volta para cima. “Ele tirou-me uma grande pressão dos ombros e tomou-a sobre si próprio”, diz o americano em conversa com Motorsport-Magazin.com. “Ele fez um excelente trabalho. Penso que ele é o melhor chefe de equipa na Fórmula 1″.