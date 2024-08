F1, Zak Brown: “Ambos são o piloto número 1”

A McLaren começa a ter um problema saudável nas mãos: a gestão dos dois pilotos. Ambos jovens, ambos com muito talento, querem começar a deixar a sua marca na F1. Mas Zak Brown, pelo menos para já, recusa a dar prioridade a qualquer um deles. No entanto, se as contas do campeonato assim o exigirem, poderá haver ordens de equipa.

Questionado sobre se a equipa dá, ou dará primazia a um piloto, Brown foi claro na sua posição. Para já, não há um piloto que tenha vantagem sobre outro e ambos são tratados de forma igual:

“Quero dizer, não se enganem. Ambos querem ser o número um e ambos são o número um. Só não temos nenhum número dois” disse Brown, citado pelo motorsport.com. “Mas correm pela equipa. São o tipo de pessoas que eu acho que podem competir entre si e ser o número um na sua própria mente e respeitar o facto de termos dois carros número um. E sempre o fizemos e sempre o faremos”.

“Obviamente, se chegarmos mais tarde no campeonato e um piloto tiver mais hipóteses do que outro, então podemos começar a olhar para as coisas que fazemos estrategicamente de forma diferente. Mas tratamo-los de igual forma. Eles sabem disso, gostam disso e respeitam as nossas decisões quando, por vezes, temos de fazer algumas concessões. Respeitam-nos muito. Por isso, acho que somos afortunados e sortudos por termos os dois indivíduos que temos”.

“Andrea e eu, e toda a gente aqui, somos homens e mulheres de competição. Somos justos, somos bastante agressivos na nossa busca de desempenho. Mas de uma forma justa, não de forma a ganhar a todo o custo. Penso que a equipa também é assim, por isso é um excelente ambiente de garagem.”

Foto: Phillipe Nanchino / MPSA