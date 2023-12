F1, Zak Brown: “Alonso mostrou que idade não é barreira para o sucesso” | AutoSport

A época de Fernando Alonso tem sido elogiada pela maioria e o espanhol continua a mostrar que a idade não tem de ser uma sentença. E Zak Brown elogiou a prestação do espanhol ao longo da temporada, apontando-o com um dos destaques da época.

Brown parabenizou Verstappen pela época conseguida, mas fez questão de destacar Alonso ao longo da época 2023, em que conseguiu oito pódios:

“Todo o mérito é de Max Verstappen, que bateu todos os recordes num ano de domínio total desde o início da época. Para os restantes, a batalha foi extremamente intensa, o que cativou os fãs da F1 em todo o mundo. Também foi ótimo ver o nosso antigo piloto e bicampeão do mundo Fernando Alonso provar que, aos 42 anos, a idade não é uma barreira para o sucesso, conquistando seis pódios nas primeiras oito corridas”, sublinhou o dirigente norte-americano numa carta dirigida aos fãs da formação britânica.

Brown fez também questão de destacar a competitividade da época, isto num ano em que a Red Bull não de hipoteses:

“A Mercedes, a Ferrari e a Aston Martin não nos facilitaram a vida, mas esforçámo-nos muito em todas as corridas e em todas as curvas, o que resultou num final emocionante em que as posições finais no Campeonato do Mundo de Construtores de F1 só foram decididas na última corrida da época. Nunca antes cinco equipas diferentes tinham conseguido sete lugares no pódio na mesma época, o que sublinha a natureza competitiva da grelha este ano”.