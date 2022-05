F1: Zak Brown admite existirem “mecanismos” que permitem terminar contrato com Ricciardo | AutoSport

O CEO da McLaren, Zak Brown deu a entender que existem “mecanismos” no contrato de Daniel Ricciardo que poderiam permitir uma ruptura antecipada entre as partes.

Ricciardo assinou um acordo de três anos depois da sua saída da Renault que deveria mantê-lo em Woking até ao final da temporada de 2023. O piloto está sob pressão após um início difícil na McLaren e depois de Brown admitir recentemente que as performances de Ricciardo não correspondem às expectativas da equipa.

“Não quero entrar em pormenor sobre o contrato, mas há mecanismos em que estamos empenhados um com outro, e mecanismos em que não estamos”, disse Brown no Mónaco. “Falei com Daniel sobre isso. Não estamos a obter os resultados que esperávamos, mas vamos continuar a insistir. Penso que mostrou em Monza [2021] que pode ganhar corridas. Também precisamos de desenvolver o nosso carro que não é capaz de ganhar corridas, mas gostaríamos de o ver mais acima na grelha”.

O responsável da McLaren diz querer esperar para ver como as coisas vão evoluir antes de ser tomada uma decisão. “E veremos como as coisas evoluem e o que ele quer fazer. E depois temos o nosso programa de testes em marcha, mas não temos pressa”.