F1: Zak Brown acredita que McLaren tem “boa hipótese” de triunfar entre os construtores

Confiante no desempenho da sua equipa, Zak Brown admite que não esperava estar na luta pelo título coletivo antes de 2025. “Se mantivermos o ritmo das últimas seis ou sete corridas, estaremos onde precisamos de estar no final da época. Não pensei que estaríamos lá até 2025, mas não me queixo”, disse.

A McLaren está, portanto, numa posição promissora e, se a tendência se mantiver, poderá constituir uma séria ameaça para a Red Bull durante o resto da época. E como tal, Brown coloca a pressão na equipa adversária e no que poderá fazer Pérez. “Será que vai depender do desempenho de Sergio Pérez? Se ele fizer o que sabe fazer, então será difícil, mas se continuar a fazer o que tem feito até agora este ano, então temos uma boa hipótese. Porque ambos os nossos pilotos estão sempre na frente”, disse o diretor-executivo da McLaren em entrevista à BBC.

A tendência nas últimas provas antes da pausa de verão está claramente a favor da McLaren, que desde a Áustria somou mais pontos do que a Red Bull. Esta evolução deixa Brown muito confiante. “Tinha a impressão de que estávamos a diminuir gradualmente a diferença, mas sonharia eu que estaríamos a apenas uma corrida de assumir a liderança do campeonato na pausa de verão?”, salientou o responsável.

Max Verstappen somou a maioria dos pontos da Red Bull até agora na temporada de 2024 e é precisamente nesse aspeto que o diretor-executivo da McLaren vê o maior potencial para a sua própria equipa no campeonato de construtores. O responsável de Woking sugere que a Red Bull depende muito de um piloto, enquanto a McLaren se beneficia do desempenho consistente de ambos os pilotos.

